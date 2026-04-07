JPNN.com - Daerah

Motor Tabrak Truk, 2 Orang Tewas di Jalan Setiabudi Bandung

Selasa, 07 April 2026 – 14:58 WIB
Polisi mengevakuasi jasad pengendara motor yang tewas seusai menabrak truk di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Selasa (7/4/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut terjadi di Jalan dr Setiabudi, Sukasari, Kota Bandung, pada Selasa (7/4/2026). Dua orang tewas di tempat. 

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan dua kendaraan yang terlibat insiden yaitu Honda Beat bernomor polisi D 3162 IZ yang dikemudikan RR membonceng AA dan satu unit truk.

Sebelum kejadian, korban tengah melaju dari arah Utara menuju Selatan di Jalan Dr. Setiabudhi, sedangkan truk tengah terparkir di bahu jalan dengan kondisi kurang pencahayaan.

Di lokasi, RR tiba-tiba kehilangan kendali atas motornya dan menabrak bagian belakang truk yang terparkir.

"Akibat dari Kecelakan lalu lintas tersebut RR dan AA meninggal dunia di tempat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pengemudi truk pergi meninggalkan lokasi setelah kecelakaan terjadi. 

"Truk awalnya parkir, terus pas kecelakaan langsung kabur. Masih dalam pencarian. Jadi, kepada masyarakat yang melihat atau keberadaan truk bisa menghubungi kepolisian," ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan tersebut diduga karena faktor manusia, yaitu kelalaian dalam mengemudi. 

Pengendara motor tewas seketika setelah menabrak truk yang tengah parkir di Jalan Setiabudi Bandung. Sopir truk melarikan diri.

