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JPNN.com - Teknologi - Gadget

Motorola Edge 70 Max Usung Teknologi Pengisian Daya Magnetik, Mirip MagSafe?

Jumat, 03 Juli 2026 – 15:35 WIB
Motorola Edge 70 Max Usung Teknologi Pengisian Daya Magnetik, Mirip MagSafe? - JPNN.COM
Motorola tampaknya akan membuat gebrakan baru di pasar smartphone premium melalui produk barunya, yakni Edge 70 Max. ilustrasi. (ANTARA/www.motorola.in)

jpnn.com - Motorola tampaknya akan membuat gebrakan baru di pasar smartphone premium melalui produk barunya, yakni Edge 70 Max.

Ponsel terbaru besutan Motorola akan mengusung teknologi pengisian daya nirkabel magnetik bawaan.

Laporan Gizmochina, Rabu (1/6) waktu setempat, menyebutkan Motorola Edge 70 Max itu baru-baru ini muncul dalam basis data sertifikasi Wireless Power Consortium (WPC) pada 29 Juni.

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Informasi itu mengungkap ponsel itu mendapatkan dukungan standar pengisian daya nirkabel Qi 2.2.1.

Sertifikasi itu menunjukkan Motorola Edge 70 Max mendukung profil Magnetic Power Profile (MPP) 25W, yang memungkinkan ponsel melakukan pengisian daya nirkabel hingga 25 watt menggunakan magnet bawaan di bagian bodi.

Dengan fitur tersebut, pengguna tidak memerlukan casing magnetik tambahan untuk menggunakan aksesori penunjang berbasis magnet, seperti dompet digital maupun tripod.

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Fitur tersebut selama ini identik dengan teknologi MagSafe milik Apple yang telah digunakan pada lini iPhone dalam beberapa tahun terakhir.

Sejauh ini, hanya sedikit produsen Android yang menghadirkan magnet bawaan pada perangkatnya, di antaranya HMD melalui Skyline serta Google pada seri Pixel 10.

Motorola tampaknya akan membuat gebrakan baru di pasar smartphone premium melalui produk barunya, yakni Edge 70 Max.

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TAGS   Motorola Edge 70 Max  pengisian daya  Apple  MagSafe 

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