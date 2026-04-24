Motorola Edge 70 Pro Meluncur, Tawarkan 3 Kamera 50MP & Baterai Jumbo

Jumat, 24 April 2026 – 10:06 WIB

jpnn.com - Motorola menambah jajaran smartphone barunya dengan meluncurkan Edge 70 Pro untuk pasar di India.

Ponsel yang akan dijual pada akhir bulan ini akan bermain di kelas menengah premium.

Motorola yakin produk barunya itu bisa bersaing karena memiliki performa dan kualitas layar.

Melansir laporan Gizmochina yang disiarkan Rabu (22/4) waktu setempat, Motorola Edge 70 Pro hadir dengan layar OLED 6,8 inci beresolusi 1,5K yang mendukung refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 5.200 nits.

Panel tersebut juga mendukung HDR10+, kedalaman warna 10-bit, serta sertifikasi Pantone untuk akurasi warna.

Ponsel itu ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme yang dipadukan RAM LPDDR5X hingga 12GB dan penyimpanan internal UFS 4.1 berkapasitas 256GB.

Ponsel itu menjalankan sistem operasi Android 16 dan akan mendapat pembaruan sistem operasi selama tiga tahun serta pembaruan keamanan hingga lima tahun.

Motorola membekali ponsel tersebut dengan baterai 6.500mAh yang mendukung pengisian cepat 90W.