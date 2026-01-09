Close Banner Apps JPNN.com
Motorola Razr Fold, Ponsel Lipat Penantang Galaxy Z Fold7, Ini Bocoran Harganya

Jumat, 09 Januari 2026 – 15:53 WIB
Motorola Razr Fold. (ANTARA/Motorola)

jpnn.com, LAS VEGAS - Motorola memperkenalkan Razr Fold di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2026.

Ponsel lipat pertamanya itu memiliki desain lipat horizontal seperti buku dan layar besar layaknya tablet mini.

Gizmochina pada Kamis, melaporkan ponsel lipat penantang Samsung Galaxy Z Fold7 itu dibekali layar utama lipat berukuran 8,1 inci berpanel LTPO dengan resolusi 2K yang ditujukan untuk menunjang produktivitas, konsumsi media, dan multitasking.

Saat dilipat, layar itu berukuran 6,6 inci yang berfungsi layaknya layar ponsel biasa, sehingga pengguna tidak perlu sering membuka layar utama perangkat untuk aktivitas harian.

Dari sisi kamera, Motorola menempatkan konfigurasi tiga kamera belakang masing-masing 50 megapiksel.

Sistem tersebut terdiri dari kamera utama menggunakan sensor Sony LYTIA, kamera ultra-wide 50 megapiksel dengan dukungan makro, serta kamera telefoto periskop 50 megapiksel dengan kemampuan zoom optik 3x.

Untuk swafoto dan panggilan video, tersedia kamera 32 megapiksel di layar luar dan kamera 20 megapiksel di layar dalam.

Perekaman video juga telah mendukung Dolby Vision.

