JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Bangun Keakraban dengan Komunitas Lewat Moride Lampung

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:06 WIB
Motul Bangun Keakraban dengan Komunitas Lewat Moride Lampung
Ilustrasi aktivitas Motul dengan komunitas. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motul Indonesia Energy (MIE) terus memperkuat kedekatannya dengan komunitas lewat kegiatan Moride Lampung yang digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Acara diikuti lebih dari 130 bikers dari berbagai komunitas motor di Lampung dan sekitarnya, yang sebagian besar merupakan pengguna setia pelumas Motul.

Kegiatan dimulai dengan riding bersama dari titik kumpul di SC Motor menuju L’essence Cafe.

Konvoi santai tersebut bukan sekadar perjalanan bareng, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antarkomunitas sekaligus mempererat hubungan antara Motul dengan para pengguna produknya.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan Moride memang dirancang sebagai ruang temu bagi para pecinta roda dua di berbagai daerah.

Menurutnya, kegiatan bukan hanya soal riding, tetapi juga membangun kedekatan dengan komunitas.

“Moride tidak hanya sekadar riding bareng, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi antara Motul Indonesia dengan komunitas roda dua di berbagai daerah, termasuk Lampung,” ucap Welmart.

Dalam kegiatan ini, Motul juga menggandeng SLS sebagai distributor resmi di Provinsi Lampung.

PT. Motul Indonesia Energy (MIE) terus memperkuat kedekatannya dengan komunitas lewat kegiatan Moride Lampung yang digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026.

