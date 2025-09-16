Motul dan McLaren Umumkan Kerja Sama di Formula 1 Mulai 2026

Selasa, 16 September 2025 – 16:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - McLaren Racing secara resmi mengumumkan kerja sama dengan produsen pelumas asal Prancis, Motul.

Melalui kemitraan itu, Motul menjadi pemasok resmi pelumas transmisi berkinerja tinggi tim McLaren Formula 1 mulai musim 2026 dan seterusnya.

Co-Chief Commercial Officer McLaren Racing, Nick Martin mengatakan Motul merupakan merek terpercaya secara global dan memiliki komitmen sama dengan Tim McLaren Formula 1 dalam menghadirkan standar performa teknis tertinggi.

Dengan inovasi sebagai pilar inti dari kedua brand, Motul dan McLaren menyambut era baru dan melanjutkan warisan mereka masing-masing di dunia otomotif dan motorsport.

“Kami sangat senang menyambut Motul ke dalam Tim McLaren Formula 1. Motul memiliki sejarah panjang dalam hal inovasi, keunggulan teknis, dan kualitas."

"Kami menantikan kerja sama yang menarik dalam kemitraan ini," ujar Nick Martin dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Lebih lanjut, Chief Brand and Communications Officer Motul Andreea Culcea menyambut antusias kolaborasi dengan McLaren F1.

Menurutnya, kemitraan itu menjadi momen kembalinya Motul ke ajang Formula 1.