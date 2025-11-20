Close Banner Apps JPNN.com
Motul Edukasi Masyarakat Pentingnya Pelumas Kendaraan

Kamis, 20 November 2025 – 01:20 WIB
Motul menghadirkan melakukan edukasi pentingnya pelumas kendaraan. Ilustrasi Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Motul Indonesia dan OLXMobbi melakukan kerja sama dengan menghadirkan program spesial yang berlangsung secara serentak di sejumlah kota di Indonesia beberapa waktu lalu.

Program yang berlangsung di store cabang OLXMobbi mulai dari Jakarta, Bandung, hingga kawasan Timur (Surabaya, Malang, Bali, dan Balikpapan) itu akan memberikan nilai tambah kepada konsumen yang membeli mobil.

Setiap pembelian konsumen mendapatkan 1 paket produk sampel Motul secara gratis yang terdiri dari: 1L oli mobil, 1 botol Motul Glass Clean, dan 1 botol Motul Plastic Clean.

Selain itu, pelumas mesin premiun yang disediakan antara lain Multigrade Plus 10W40 SP, Multipower Plus 5W30 SP, dan TRD Sport Engine Oil 5W40 Diesel.

Semua prduk itu bisa dipilih sesuai dengan jenis dan spesifikasi mobil.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba mengatakan selain memberikan oli secara gratis, pihaknya juga mengedukasi konsumen memilih pelumas yang cocok untuk kendaraan.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat lebih memahami produk pelumas yang sesuai dengan kebutuhan mesinnya.

"Kami meningkatkan edukasi konsumen terkait pentingnya kualitas pelumas," kata Welmart Purba dalam siaran persnya, Rabu (19/11).

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba mengedukasi konsumen memilih pelumas yang cocok untuk kendaraan.

