Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Motul Gandeng McLaren di WEC, Teknologi Balap Dibawa ke Jalan Raya

Senin, 26 Januari 2026 – 18:17 WIB
Motul Gandeng McLaren di WEC, Teknologi Balap Dibawa ke Jalan Raya - JPNN.COM
Kemitraan antara Motul dengan McLaren di WEC. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Motul mempertegas posisinya sebagai pemain utama di teknologi pelumas performa tinggi.

Motul resmi menjalin kemitraan strategis dengan McLaren Endurance Racing di ajang FIA World Endurance Championship (WEC), memperluas kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin di Formula 1.

Lewat kerja sama itu, Motul ditunjuk sebagai mitra resmi pelumas untuk program Hypercar McLaren United Autosports, yang dipersiapkan menuju debut FIA WEC musim 2027.

Baca Juga:

Motul akan menyuplai solusi pelumas canggih untuk mesin, transmisi, hingga diferensial—komponen vital yang harus bekerja stabil dalam balap ketahanan ekstrem.

Kolaborasi bukan sekadar urusan lintasan balap. Bagi Motul, ajang seperti WEC dan 24 Hours of Le Mans adalah laboratorium berjalan untuk menguji teknologi di kondisi paling menantang.

Hasilnya kemudian diterjemahkan ke dalam produk yang digunakan konsumen sehari-hari, termasuk di Indonesia.

Baca Juga:

“Teknologi yang diuji di balap ketahanan dunia kami bawa ke produk premium Motul untuk pasar Indonesia."

"Fokusnya perlindungan mesin optimal, performa stabil, dan daya tahan lebih lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara di tanah air,” ujar Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba melalui keterangannya, Senin (26/1).

Motul resmi menjalin kemitraan strategis dengan McLaren Endurance Racing di ajang FIA World Endurance Championship (WEC)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Motul  Oli Motul  Motul McLaren  McLaren Endurance Racing 
BERITA MOTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp