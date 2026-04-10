JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Jadi Pemasok Pelumas Motor Bimota

Jumat, 10 April 2026 – 06:55 WIB
Kolaborasi Motul x Bimota. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Motul memperluas kolaborasinya di dunia roda dua dengan menggandeng Bimota, pabrikan motor premium asal Italia.

Dalam kerja sama itu, Motul ditunjuk sebagai pemasok pelumas untuk seluruh lini sepeda motor Bimota.

Tak sekadar suplai produk, Motul juga kini menjadi pelumas yang direkomendasikan langsung oleh Bimota untuk jaringan distribusi dan layanan purnajualnya di seluruh dunia.

Label “Bimota merekomendasikan Motul” akan melekat sebagai standar resmi bagi konsumen mereka.

Kolaborasi merupakan kelanjutan dari hubungan panjang Motul dengan Kawasaki yang telah terjalin sejak 2014.

Seiring keterlibatan Kawasaki dalam pengembangan Bimota, kerja sama itu menjadi langkah strategis yang memperkuat sinergi teknologi di antara ketiganya.

Lebih dari sekadar kemitraan komersial, Motul juga akan mendukung aktivitas balap Bimota di ajang World Superbike Championship (WorldSBK).

Di lintasan itulah, teknologi pelumas berperforma tinggi diuji sebelum akhirnya diadaptasi untuk penggunaan harian.

Motul  Bimota  pelumas Motul  Motul Bimota 
