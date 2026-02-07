Motul Jawab Tantangan Mesin Efisiensi Tinggi Lewat Oli Mobil API SQ

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi mesin mobil yang kian kompleks mendorong industri pelumas untuk terus beradaptasi.

Menjawab tantangan tersebut, produsen pelumas asal Prancis, Motul, menghadirkan Passenger Car Motor Oil (PCMO) terbaru berstandar API SQ.

Managing Director PT. Motul Indonesia, Welmart Purba, menjelaskan bahwa peluncuran merupakan respons terhadap karakter mesin kendaraan modern yang bekerja pada tekanan lebih tinggi dan menuntut efisiensi maksimal.

Kondisi tersebut membuat pelumas tak lagi sekadar berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga berperan menjaga performa sekaligus mendukung penghematan bahan bakar.

“API SQ hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mesin terkini yang bekerja pada tekanan dan efisiensi lebih tinggi,” ujar Welmart di di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, standar API SQ menjadi generasi terbaru dengan persyaratan performa yang lebih ketat dibandingkan standar sebelumnya.

Standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan modern yang mengedepankan fuel economy tanpa mengorbankan performa mesin.

Artinya, mesin tetap terlindungi secara optimal, sekaligus mampu bekerja lebih efisien dalam berbagai kondisi berkendara.