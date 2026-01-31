Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Motul Kunci Keaslian Produk Lewat Teknologi Pelacakan Digital

Sabtu, 31 Januari 2026 – 09:58 WIB
Motul Kunci Keaslian Produk Lewat Teknologi Pelacakan Digital - JPNN.COM
Cara Motul menjaga keaslian produknya lewat teknologi T&T. Foto: motul

jpnn.com - Motul melangkah lebih jauh dengan menghadirkan solusi berbasis teknologi, yaitu Motul Track & Trace (T&T) Technology.

Motul T&T adalah sistem pelacakan canggih yang dirancang untuk menjaga keaslian produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra distribusi.

Teknologi Track & Trace (T&T) merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan pelacakan pergerakan, lokasi, hingga riwayat produk secara real-time maupun historis.

Baca Juga:

Penerapan teknologi menempatkan Motul selangkah lebih maju dalam membangun rantai pasok yang transparan, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pasar otomotif.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi mutakhir ini bertujuan memberikan visibilitas menyeluruh terhadap produk Motul yang beredar di pasar.

Menurutnya, setiap kemasan pelumas kini dapat ditelusuri dengan jelas, mulai dari distribusi hingga ke tangan konsumen.

Baca Juga:

“Melalui sistem ini, Motul memastikan setiap produk yang beredar dapat diverifikasi keasliannya."

"Ini bukan hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap merek Motul,” ujar Welmart melalui keterangannya, Sabtu (31/1).

Motul T&T adalah sistem pelacakan canggih yang dirancang untuk menjaga keaslian produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra distribusi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oli Motul  Motul T&T  keaslian produk oli motul  Motul Track & Trace 
BERITA OLI MOTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp