Motul Kunci Keaslian Produk Lewat Teknologi Pelacakan Digital

Sabtu, 31 Januari 2026 – 09:58 WIB

jpnn.com - Motul melangkah lebih jauh dengan menghadirkan solusi berbasis teknologi, yaitu Motul Track & Trace (T&T) Technology.

Motul T&T adalah sistem pelacakan canggih yang dirancang untuk menjaga keaslian produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra distribusi.

Teknologi Track & Trace (T&T) merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan pelacakan pergerakan, lokasi, hingga riwayat produk secara real-time maupun historis.

Penerapan teknologi menempatkan Motul selangkah lebih maju dalam membangun rantai pasok yang transparan, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pasar otomotif.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi mutakhir ini bertujuan memberikan visibilitas menyeluruh terhadap produk Motul yang beredar di pasar.

Menurutnya, setiap kemasan pelumas kini dapat ditelusuri dengan jelas, mulai dari distribusi hingga ke tangan konsumen.

“Melalui sistem ini, Motul memastikan setiap produk yang beredar dapat diverifikasi keasliannya."

"Ini bukan hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap merek Motul,” ujar Welmart melalui keterangannya, Sabtu (31/1).