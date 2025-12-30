Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Manjakan Komunitas Otomotif di NGK Bazaar 2025

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:37 WIB
Motul Manjakan Komunitas Otomotif di NGK Bazaar 2025 - JPNN.COM
Motul di NGK Bazaar 2025. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Akhir 2025 menjadi momen spesial bagi komunitas otomotif. Salah satunya lewat NGK Bazaar 2025 yang digelar PT. Niterra Mobility Indonesia (NGK Busi) pada 23–24 Desember 2025.

Di ajang tersebut, PT. Motul Indonesia Energy (MIE) turut ambil bagian dengan membawa sederet promo menarik.

Kehadiran Motul di NGK Bazaar 2025 bukan sekadar meramaikan acara, tetapi juga menjadi wujud komitmen untuk dekat dengan komunitas otomotif dan mitra industri.

Baca Juga:

Selama dua hari penyelenggaraan, Motul menawarkan program harga spesial untuk berbagai produk baik pelumas motor maupun mobil.

Promo bersifat eksklusif dan hanya berlaku selama acara berlangsung.

Tak hanya itu, Motul juga menyiapkan merchandise eksklusif yang bisa didapatkan pengunjung melalui program pembelian tertentu.

Baca Juga:

Strategi itu membuat booth Motul menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi.

“Kami sangat mengapresiasi undangan dan kolaborasi bersama NGK melalui NGK Bazaar ini. Kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antarbrand,” kata Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba, dalam keterangannya, Selasa (30/12).

Akhir 2025 menjadi momen spesial bagi komunitas otomotif. Salah satunya lewat NGK Bazaar 2025, di mana Motul membawa sederet promo menarik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NGK  Motul  NGK Bazaar 2025  Komunitas otomotif 
BERITA NGK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp