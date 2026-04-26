JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Memperluas Distribusi Oli Premium Kawasaki ke Bengkel Umum, Asyik!

Oli premium Kawasaki by Motul kini tersedia di bengkel umum. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi Motul dan Kawasaki kian dipertegas. Kedua pihak sepakat memperluas distribusi Kawasaki Premium Oil (KPO) ke bengkel umum, tak lagi eksklusif di jaringan resmi.

Langkah tersebut menandai fase baru dalam kemitraan strategis keduanya, yang sebelumnya berfokus pada pengembangan pelumas khusus untuk motor Kawasaki.

KPO by Motul sendiri dirancang sebagai oli premium yang disesuaikan dengan karakter mesin berbagai model Kawasaki, baik untuk kebutuhan harian maupun performa tinggi.

Produk hadir dalam dua pilihan viskositas, 10W-40 dan 10W-50, yang diklaim mampu menjaga stabilitas performa mesin sekaligus memberikan perlindungan optimal, bahkan di kondisi ekstrem.

Formulasi tersebut juga sudah disesuaikan dengan standar pabrikan dan direkomendasikan untuk lini sepeda motor Kawasaki.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menyebut kolaborasi sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menghadirkan pelumas berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Menurutnya, kehadiran Kawasaki Premium Oil by Motul diharapkan mampu memberikan jaminan performa yang konsisten sekaligus memperpanjang usia pakai mesin.

“Kami ingin memastikan pengguna Kawasaki mendapatkan perlindungan optimal dengan performa yang tetap terjaga,” ujarnya.

