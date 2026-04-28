JPNN.com - Otomotif - Mobil

Motul Mengakuisisi Saham EMP, Perkuat Investasi di FIM EWC World Endurance Championship

Selasa, 28 April 2026 – 19:08 WIB
Motul Mengakuisisi Saham EMP, Perkuat Investasi di FIM EWC World Endurance Championship - JPNN.COM
Motul mengakuisisi saham Eurosport Events (EMP). Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Langkah ekspansi dilakukan Motul dengan cara yang tak biasa. Mereka mengakuisisi 10 persen saham Eurosport Events (EMP), perusahaan promotor ajang FIM EWC World Endurance Championship.

Aksi korporasi itu menandai babak baru keterlibatan Motul di balap ketahanan motor dunia.

Artinya, bukan hanya sebagai sponsor atau pemasok teknis, tetapi juga bagian dari penggerak utama ekosistem kejuaraan.

Bagi Motul, investasi bukan langkah jangka pendek. Mereka melihat potensi besar balap endurance yang terus tumbuh, terutama di kawasan Asia Pasifik.

Dengan masuk langsung ke tubuh promotor, Motul punya ruang lebih luas untuk mendorong visibilitas kejuaraan sekaligus memperluas basis penggemar.

Chief Marketing Officer Motul Asia Pacific, Carlo Savoca, menegaskan investasi itu mencerminkan komitmen panjang perusahaan di dunia motorsport.

"Keterlibatan Motul juga membuka peluang menghadirkan inovasi teknologi, yang berdampak langsung pada performa dan keandalan di lintasan," kata Carlo dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Sebagai langkah awal, Motul langsung menggulirkan program “Challenge Motul” yang akan debut di balapan Spa Motos 8 Hours.

Motul mengakuisisi 10 persen saham Eurosport Events (EMP), perusahaan promotor ajang FIM EWC World Endurance Championship.

