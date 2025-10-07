Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Merilis Oli Khusus Motor 2-Tak, Ada Teknologi Anti-smoke

Selasa, 07 Oktober 2025 – 13:19 WIB
Motul Merilis Oli Khusus Motor 2-Tak, Ada Teknologi Anti-smoke - JPNN.COM
Oli Motul khusus 2-tak. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Memeriahkan Kustomfest 2025 yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Motul meluncurkan produk terbarunya Motul 710 2T.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan produk ditujukan bagi pengguna sepeda motor 2-tak di tanah air.

"Motul 710 2T adalah pelumas 100 persen Synthetic dengan Ester yang memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan dan pada suhu tinggi."

"Pelumas ini pun juga dapat meningkatkan performa mesin dengan cepat setelah tercampur dengan bensin," kata Welmart dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (7/10).

Dia menambahkan keunggulan lain dari Motul 710 2T ialah teknologi anti-smoke formula yang dapat meminimalisasi asap dan pembentukan residu, serta membuat mesin lebih bersih.

"Formulasi baru ini membuat Motul 710 2T menawarkan fleksibilitas penggunaan bagi berbagai jenis motor 2-Tak," ujar Welmart.

Sebagai bagian dari rangkaian acara peluncuran, Motul membagikan sampel produk Motul 710 2T kepada para pengunjung Kustomfest 2025 serta komunitas motor 2-Tak yang hadir.

Inisiatif itu diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung bagi pengguna terhadap kualitas dan performa produk terbaru Motul.

