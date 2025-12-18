Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motul Perkuat Reputasi di Era Digital lewat TOP Customer Satisfaction Award 2025

Kamis, 18 Desember 2025 – 07:52 WIB
Motul Perkuat Reputasi di Era Digital lewat TOP Customer Satisfaction Award 2025
Oli Motul meraih TOP Customer Satisfaction Award 2025. Foto: ridho/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan ketat industri pelumas yang kian bergeser ke ranah digital, Motul kembali menegaskan kelasnya.

Brand pelumas global itu sukses meraih TOP Customer Satisfaction Award 2025, sebuah pengakuan atas kepuasan konsumen yang terbangun kuat di platform digital.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, di Jakarta, Rabu (17/12).

Di era belanja online, kepuasan pelanggan menjadi mata uang utama kepercayaan.

Rating tinggi, ulasan positif, hingga interaksi aktif di marketplace kini berperan besar dalam menentukan pilihan konsumen.

Motul dinilai berhasil menjawab tantangan itu dengan performa digital yang konsisten dan unggul.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen, bukan hanya melalui kualitas produk pelumas, tetapi juga pengalaman berkesan di platform digital,” ujar Welmart Purba.

TOP Customer Satisfaction Award 2025 diberikan berdasarkan riset mendalam terhadap brand yang memasarkan produknya melalui official online store di tiga marketplace terbesar di Indonesia.

