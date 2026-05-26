Motul TMO TGRI 0W20 Meluncur, Pelumas Premium untuk Mobil GR dan Hybrid Toyota

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi PT. Motul Indonesia Energy dengan Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) kini melahirkan pelumas mesin premium yang makin mudah dijangkau konsumen.

Setelah sebelumnya hanya tersedia di jaringan diler resmi Toyota, Motul TMO TGRI 0W20, kini mulai dipasarkan lebih luas melalui bengkel rekanan Motul hingga official store.

Pelumas anyar tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mesin modern pada lini Toyota Gazoo Racing (GR) dan kendaraan hybrid Toyota.

Kehadirannya sekaligus menjadi jawaban untuk pemilik mobil yang menginginkan performa mesin tetap optimal, baik untuk penggunaan harian maupun berkendara agresif.

Mengusung teknologi 100 persen Synthetic Ester dan standar API SP, Motul TMO TGRI 0W20 diklaim mampu memberikan perlindungan maksimal pada mesin generasi terbaru.

Formula itu juga membantu menjaga efisiensi mesin, mencegah gejala pre-ignition, hingga mempertahankan performa kendaraan dalam berbagai kondisi jalan.

Menariknya, pelumas tersebut juga telah melewati pengujian langsung oleh tim balap Toyota Gazoo Racing Indonesia.

Oleh karena itu, produk disebut tetap sanggup menjaga stabilitas performa mesin, bahkan saat digunakan di lintasan balap.