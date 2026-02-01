Motul Ubah Cara Rawat Motor Lewat Performance Solution

jpnn.com, JAKARTA - Bali menjadi titik awal langkah baru PT. Motul Indonesia Energy (MIE) dalam mengedukasi pasar roda dua.

Melalui program Motul Performance Solution, Motul mengajak pemilik sepeda motor meninggalkan kebiasaan lama yang hanya berfokus pada ganti oli, menuju konsep perawatan performa menyeluruh.

Sebagai merek pelumas global dengan rekam jejak kuat di motorsport, Motul melihat masih besarnya peluang edukasi terkait perawatan kendaraan yang komprehensif.

Baca Juga: Motul Kunci Keaslian Produk Lewat Teknologi Pelacakan Digital

Performa, kenyamanan, dan keawetan motor dinilai tak cukup dijaga hanya lewat oli mesin, tetapi juga lewat komponen pendukung lain yang sering luput dari perhatian.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menjelaskan bahwa Motul Performance Solution dirancang untuk mengubah mindset konsumen.

Program menggabungkan berbagai lini produk pendukung performa, mulai dari Scooter Gear Oil, Engine Clean System, Fuel System Clean, hingga Brake Fluid, sebagai satu kesatuan solusi perawatan.

Pendekatan tersebut diperkenalkan melalui mini gathering yang digelar di Denpasar, Bali, pada 27 Januari 2026.

Kegiatan tak hanya menjadi ajang sosialisasi produk, tetapi juga sarana diskusi langsung mengenai pentingnya perawatan menyeluruh bagi kendaraan roda dua yang digunakan sehari-hari.