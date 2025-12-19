MOVA dan Kitabisa Dukung Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - MOVA Cashback App menggandeng Kitabisa, untuk berkontribusi nyata dalam mendukung percepatan pemulihan akibat bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Firmand Chen, Chief Operating Officer MOVA Cashback App menyatakan, melalui 'MOVA Rangkul Sumatra' solidaritas nasional ini bertujuan unuk percepatan dan pemulihan pascabencana besar ini.

"Kami memastikan setiap dana yang terkumpul disalurkan secara cepat dan tepat sasaran untuk kebutuhan tanggap bencana dan pemulihan pasca bencana," ujar Firmand dikutip Jumat (19/12).

Firmnd menjelaskan, donasi ini disalurkan untuk pembelian logistik pangan dan peralatan medis yang sangat dibutuhkan di posko-posko pengungsian, terutama di daerah yang aksesnya terputus.

"Seperti beberapa wilayah di Aceh Tamiang, Tapanuli, dan pesisir Sumatra Barat, atau wilayah Sumatra lain yang mengalami hal serupa," ujar Firmand.

"Donasi dari penggalangan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk upaya tanggap dan pemulihan pasca bencana yang sangat dibutuhkan oleh para korban sebagai fondasi pemulihan jangka panjang bagi kehidupan warga terdampak ke depannya," tambahnya.

Firmand menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian terhadap belasan ribu warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai upaya tanggap dan pemulihan bencana di Indonesia.

"Penggalangan donasi dilakukan secara online untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas guna memastikan seluruh dukungan publik tersampaikan tepat sasaran kepada para korban," pungkas dia.(mcr10/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

