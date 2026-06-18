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Move On dari Sule, Nathalie Holscher Segera Nikah Lagi

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:14 WIB
Move On dari Sule, Nathalie Holscher Segera Nikah Lagi - JPNN.COM
Selebritas Nathalie Holscher. Foto: Instagram/nathalieholsche

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Aripat.

Kabar tersebut terungkap setelah keduanya mengunggah foto pranikah di media sosial.

Pada keterangan foto, Nathalie Holscher menyatakan hari bahagia dirinya dan Aripat segera datang.

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"Hari semakin dekat sayang. Terima kasih sudah menerima keluh kesah aku selama ini," ungkap Nathalie Holscher baru-baru ini.

Mantan istri Sule itu mengucapkan terima kasih kepada Aripat yang mau menerima keadaannya.

Nathalie Holscher berharap calon suaminya itu bisa menjadi bapak sambung yang baik bagi anaknya.

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“Terima kasih sudah menerima aku dan anakku. Semoga kamu bisa menjadi apa yang aku inginkan dan menjadi calon bapak sambung yang sangat aku impikan,” jelas DJ tersebut.

Diketahui, Nathalie Holscher pernah menikah dengan komedian Sule pada 2020 lalu.

Selebritas Nathalie Holscher dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Aripat.

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TAGS   Nathalie Holscher  Sule  mantan istri Sule  Nathalie Holscher menikah 
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