JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MOVE Pertahankan Gelar Aplikasi Pemesanan Perjalanan Terbaik se-Asia

Senin, 08 Desember 2025 – 16:43 WIB
MOVE Pertahankan Gelar Aplikasi Pemesanan Perjalanan Terbaik se-Asia - JPNN.COM
AirAsia MOVE kembali raih Asia’s Best Travel Booking App 2025, jadi OTA Asean pertama tiga tahun beruntun. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - AirAsia MOVE (MOVE) kembali mencatat pencapaian penting setelah meraih penghargaan Asia’s Best Travel Booking App dalam ajang World Travel Tech Awards 2025.

Gelar ini menjadi kemenangan ketiga berturut-turut dan menegaskan posisi MOVE sebagai OTA asal Asean pertama yang berhasil mempertahankan prestasi tersebut di tingkat regional.

Pencapaian ini didorong oleh kinerja positif MOVE sepanjang 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan Monthly Active Users (MAU) di angka 15 juta.

Aktivitas pemesanan juga meningkat signifikan, ditandai dengan lonjakan pemesanan hotel hampir 40 persen serta pertumbuhan produk SNAP (paket penerbangan dan hotel) sebesar 30 persen.

Bangkok, Kuala Lumpur, dan Kota Kinabalu menjadi tiga destinasi yang paling diminati pengguna.

Selama tahun berjalan, MOVE turut memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai maskapai internasional seperti SriLankan Airlines, Royal Brunei, Ethiopian Airlines, dan Vietjet Air melalui GalaxyJoy.

Dengan perluasan ini, MOVE kini menawarkan portofolio lebih dari 70 maskapai kepada penggunanya.

CEO AirAsia MOVE, Nadia Omer, menyatakan penghargaan tersebut mencerminkan evolusi MOVE menjadi aplikasi OTA global dengan multi-maskapai dan multi-produk, tanpa meninggalkan fokus sebagai platform perjalanan yang kuat di Asean.

AirAsia MOVE kembali raih Asia’s Best Travel Booking App 2025, jadi OTA Asean pertama tiga tahun beruntun.

