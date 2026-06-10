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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mozambik Jadi Korban, Timnas Indonesia Petik Kabar Gembira dari FIFA

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:35 WIB
Mozambik Jadi Korban, Timnas Indonesia Petik Kabar Gembira dari FIFA - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny (jersei merah) dalam pertandingan melawan Mozambik. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Performa apik Timnas Indonesia sepanjang FIFA Matchday Juni 2026 mulai terlihat hasilnya.

Skuad Garuda berhasil memperbaiki posisi dalam ranking FIFA setelah menorehkan dua kemenangan beruntun.

Terbaru, tim asuhan John Herdman menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026).

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Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Indonesia setelah sebelumnya menaklukkan Oman 3-0.

Hasil tersebut tidak hanya menjaga catatan positif Timnas Indonesia, tetapi juga berdampak langsung terhadap perolehan poin FIFA.

Indonesia kini mengumpulkan 1.157,14 poin. Jumlah itu bertambah 5,69 poin dibanding sebelumnya.

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Skuad Garuda saat ini menempati peringkat ke-118 dunia, naik empat anak tangga setelah dari posisi ke-122.

Berbeda dengan Indonesia yang menikmati kenaikan peringkat, Mozambik justru harus menerima konsekuensi dari kekalahan tersebut.

Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan setelah FIFA Matchday Juni 2026. Mozambik jadi korban.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA  Ranking FIFA  Peringkat FIFA 
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