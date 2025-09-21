Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MPLS Mulai Senin Besok, Siswa dan Guru Sekolah Rakyat Natuna Mulai Masuk Asrama

Minggu, 21 September 2025 – 23:05 WIB
MPLS Mulai Senin Besok, Siswa dan Guru Sekolah Rakyat Natuna Mulai Masuk Asrama
Para guru saat masuk Sekolah Rakyat di Natuna, Kepri pada Ahad (21/9/2025). Foto: ANTARA/Muhamad Nurman

jpnn.com, NATUNA - Siswa dan guru Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mulai menempati asrama sejak Minggu pagi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Natuna, Puryanti mengatakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan berlangsung mulai Senin (22/9).

Jumlah siswa yang akan mengikuti MPLS mencapai sekitar 93 orang dari target awal 100 orang.

Untuk sementara Sekolah Rakyat menggunakan gedung Asrama Haji, yang berada di kompleks Masjid Agung.

“Awalnya terdaftar 100 anak, tetapi seiring berjalannya waktu ada 11 yang mengundurkan diri. Sebagian sudah digantikan, jadi saat ini untuk SMP masih kurang tiga orang dan SMA kurang empat orang,” ucapnya di Natuna, Minggu.

Meski demikian, ia optimistis jumlah siswa akan terus bertambah hingga mencapai target, karena pendaftaran masih dibuka.

Siswa Sekolah Rakyat merupakan mereka yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu desil satu dan dua.

“Jika ada yang ingin mendaftar, masih diperbolehkan sampai kuota terpenuhi,” kata Puryanti.

Siswa dan guru Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mulai menempati asrama sejak Minggu pagi

