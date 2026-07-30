Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan

MPLS PJJ Dimulai 3 Agustus 2026, Libatkan 132 Sekolah di Seluruh Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 – 15:53 WIB
MPLS PJJ Dimulai 3 Agustus 2026, Libatkan 132 Sekolah di Seluruh Indonesia - JPNN.COM
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, (kemeja batik) mengungkapkan MPLS PJJ dimulai 3 Agustus 2026. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau PJJ sebagai salah satu strategi menekan tingginya angka anak tidak.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq menyebut jumlah anak tidak sekolah atau ATS hingga Juni 2026 masih mencapai sekitar 4 juta orang.

Menurut Fajar, penurunan angka ATS dalam lima hingga enam tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Baca Juga:

Apabila dibandingkan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlahnya disebut tidak mengalami perubahan yang berarti.

“Kalau kami melihat data ATS dalam lima sampai enam tahun terakhir, penurunannya kurang signifikan. Kalau merujuk data Susenas BPS tahun 2020, angkanya kurang lebih sama dengan angka ATS hari ini,” kata Fajar dalam acara Coffee Morning bersama Media di Jakarta, Kamis (30/7).

Fajar menjelaskan anak tidak sekolah tidak hanya merujuk pada anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.

Baca Juga:

Mengacu pada pengelompokan yang disampaikan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, ATS terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah anak yang belum pernah bersekolah. Kelompok kedua merupakan anak yang putus sekolah atau keluar sebelum menuntaskan jenjang pendidikan.

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan MPLS PJJ dimulai 3 Agustus 2026. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPLS  Sekolah  anak tidak sekolah  PJJ 
BERITA MPLS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp