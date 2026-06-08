MPM Group Pererat Kolaborasi dengan Media

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM Group) menggelar Media Gathering 2026 untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi melalui kegiatan fun padel.

Group CFO MPMX Beatrice Kartika menuturkan komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan media juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Perseroan.

“Media merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik terhadap perkembangan dunia usaha," ujar Beatrice.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang interaksi yang lebih dekat sekaligus memperkuat kolaborasi yang telah terjalin selama ini," imbuhnya.

Melalui suasana yang lebih interaktif dan kolaboratif, MPM Group berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk terus membangun hubungan yang positif dengan rekan media, sekaligus memperkuat komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.(chi/jpnn)