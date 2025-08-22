Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

MPMX Lanjutkan Rehabilitasi Mangrove di NTT, Tanam 40 Ribu Bibit

Jumat, 22 Agustus 2025 – 03:48 WIB
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) bersama dengan Entitas Anaknya, MPM Honda Jatim melanjutkan program rehabilitasi mangrove di wilayah Muara Sungai Terang, Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dengan menanam 40.000 bibit mangrove. Foto dok MPMX

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) bersama dengan Entitas Anaknya, MPM Honda Jatim kembali melanjutkan program rehabilitasi mangrove di wilayah Muara Sungai Terang, Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dengan menanam 40.000 bibit mangrove, pada (14/8).

Inisiatif ini merupakan lanjutan dari komitmen perseroan dalam upaya mendukung mitigasi dampak perubahan iklim dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, melalui rangkaian kegiatan keberlanjutan yang bertajuk MPM EcoMangrove.

MPM EcoMangrove dirancang secara komprehensif dan dijalankan secara bertahap sejak 2022.

Dan hingga tahun ini, MPMX telah menanam 100.000 bibit mangrove di lahan konservasi seluas 10 hektare.

Selain fokus pada pelestarian lingkungan, MPMX juga mengintegrasikan aspek pemberdayaan ekonomi dalam program MPM EcoMangrove.

Pelatihan dan pengembangan budidaya kepiting juga telah diberikan bagi kelompok nelayan setempat, dengan menggunakan metode apartemen kepiting yang memungkinkan nelayan mendapatkan peningkatan hasil panen kepiting tanpa merusak habitat alami.

Saat ini, hasil panen kelompok nelayan binaan telah dipasok ke salah satu restoran di wilayah Labuan Bajo, menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi mereka.

Pada kunjungan kali ini juga, MPMX menyalurkan tambahan 100 unit apartemen kepiting, sehingga total yang telah diberikan kepada nelayan mencapai 150 unit.

