JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mpok Alpa Berpulang, Ayu Ting Ting: Selamat Jalan Orang Baik

Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:38 WIB
Ayu Ting Ting dan Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting turut berduka atas kepergian Mpok Alpa pada Jumat (15/8).

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan bahwa untuk komedian sekaligus presenter itu.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun, selamat jalan Mpok Alpa orang baik, husnul khotimah,” ungkap Ayu Ting Ting.

Pelantun Sambalado itu kemudian menulis doa untuk almarhumah Mpok Alpa.

Ayu Ting Ting berharap Mpok Alpa mendapat tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.

"Semoga almarhumah ditempatkan di surganya Allah SWT, amin,” tambah Ayu Ting Ting.

Diketahui, Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi.

Pemilik nama asli Nina Carolina itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 38 tahun.

