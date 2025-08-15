Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mpok Alpa Meninggal Dunia, Narji Ungkap Kondisi Suaminya

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Mpok Alpa Meninggal Dunia, Narji Ungkap Kondisi Suaminya - JPNN.COM
Narji di rumah duka Mpok Alpa di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Narji mengungkapkan kondisi Aji Darmaji atau akrab disapa Idunk setelah sang istri, Mpok Alpa, meninggal dunia.

Dia mengatakan, suami mendiang Mpok Alpa itu tampak berusaha tegar.

Meski begitu dia tetap bisa merasakan kesedihan dan duka mendalam dari Aji Darmaji.

Baca Juga:

"Mencoba tegar, mencoba tabah tetapi kita enggak bisa melihat juga bahwa tetap kedukaan itu terasa mendalam, jadi itu saya bisa rasakan bagaimana dia sangat kehilangan ya," ujar Narji di rumah duka, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Dia memahami perasaan kehilangan yang dirasakan oleh suami mendiang Mpok Alpa.

Meski begitu, pelawak 47 tahun tersebut mendoakan agar Aji Darmaji diberikan kekuatan dan ketegaran.

Baca Juga:

"Seorang suami kehilangan istri secara tiba-tiba seperti ini akan merasa sangat syok dan juga tadi bisa dilihat Bang Idunk ini banyak yang dipikirkan ke depannya, masalah anaknya, masalah yang lainnya," ucap Narji.

"Ya semoga bang Idunk tegar, kuat, dan saya yakin Bang Idunk laki-laki yang tangguh," sambungnya.

