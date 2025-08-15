Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka

Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:10 WIB
Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka - JPNN.COM
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat menengok Mpok Alpa di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian Mpok Alpa.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.

Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.

Baca Juga:

Menurutnya, kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu membuatnya merasa sedih dan kehilangan.

"Innalilahi, kehilanganmu begitu terasa sahabat," ungkap Raffi Ahmad, Jumat (15/8).

Suami Nagita Slavina itu cukup dekat dengan Mpok Alpa lantaran kerap mengisi program FYP di Trans7.

Baca Juga:

Selain menyampaikan belasungkawa, dia juga mendoakan almarhumah Mpok Alpa.

Raffi Ahmad berharap mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.

Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Mpok Alpa meninggal dunia  Nina Carolina 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp