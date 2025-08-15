Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Teringat Olga Syahputra

Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:25 WIB
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim di rumah duka Mpok Alpa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Raffi Ahmad mengungkap kesedihannya atas meninggalnya komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa

Suami Nagita Slavina itu mengenang sosok sahabatnya sebagai pribadi yang profesional.

Bagi Raffi, Mpok Alpa selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya.

Raffi menuturkan Mpok Alpa selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitnya di depan orang lain.

Kesedihan Raffi Ahmad makin mendalam karena kepergian Mpok Alpa mengingatkannya pada sosok sahabatnya, mendiang Olga Syahputra.

"Sebenarnya, kalau kejadian ini aku deja vu ingat almarhum Olga Syahputra, ini mirip sebenarnya kira-kira," kata Raffi Ahmad dalam siaran langsung program FYP, Jumat (15/8).

Oleh karena itu, Raffi Ahmad memahami betul rasa sakit yang dialami oleh Mpok Alpa, meskipun berusaha untuk tidak menunjukkannya. 

Raffi Ahmad menambahkan proses kepergian Mpok Alpa juga terbilang cepat, sama seperti yang dialami oleh Olga Syahputra.

