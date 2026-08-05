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JPNN.com - Nasional - Humaniora

MPR Goes to Campus di Titik ke-51, Eddy Soeparno Tegaskan Urgensi Penerapan EPR

Rabu, 05 Agustus 2026 – 18:16 WIB
MPR Goes to Campus di Titik ke-51, Eddy Soeparno Tegaskan Urgensi Penerapan EPR - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kalangan perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis sampah plastik melalui penguatan kebijakan nasional yang berbasis ilmu pengetahuan. Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kalangan perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis sampah plastik melalui penguatan kebijakan nasional yang berbasis ilmu pengetahuan.

Dia menyampaikan sudah seharusnya kampus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam kegiatan MPR Goes to Campus ke-51 di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor.

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Salah satu masalah lingkungan yang saat ini dihadapi adalah darurat sampah.

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, kebakaran di berbagai TPA dalam beberapa waktu terakhir serta bencana di Bantargebang menunjukkan urgensi masalah sampah yang harus diselesaikan.

“Penyelesaian persoalan sampah di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) atau pengangkutan sampah. Solusinya harus disertai dengan tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan,” tegasnya.

Eddy menegaskan pentingnya penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari hulu.

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“Selama ini beban pengelolaan sampah terlalu banyak ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saatnya produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan plastik yang mereka hasilkan, mulai dari desain produk, pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang. Inilah esensi Extended Producer Responsibility yang perlu kita perkuat,” ujar Eddy.

Menurut Waketum PAN ini, Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 18–20 persen di antaranya merupakan sampah plastik.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kalangan perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjawab tantangan perubahan iklim.

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TAGS   MPR RI  Eddy Soeparno  Perguruan Tinggi  Dunia Usaha 
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