MPR Goes to Campus ke-50 di Unhan, Eddy Soeparno: Ketahanan Energi Mandat Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menggelar rangkaian acara MPR Goes to Campus (MPR GTC) ke-50 di Universitas Pertahanan (Unhan) dengan tema 'Penguatan Ketahanan Energi Nasional: Menjawab Tantangan Saat Ini dan Masa Depan'.

Menurut Eddy, penyelenggaraan MPR Goes to Campus ke-50 di Unhan memiliki makna khusus.

Selain menjadi tonggak penting perjalanan program yang telah menjangkau 50 kampus di berbagai daerah, kegiatan ini juga berlangsung di institusi yang secara khusus mengkaji isu-isu strategis pertahanan dan keamanan nasional.

“Penyelenggaraan MPR Goes to Campus ke-50 di Universitas Pertahanan memiliki nilai makna yang sangat kuat. Ketahanan energi saat ini tidak lagi semata-mata persoalan ekonomi atau pasokan energi, tetapi telah menjadi bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, kampus ke-50 ini sangat tepat dilaksanakan di Universitas Pertahanan,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (2/7).

Kehadiran Eddy Soeparno disambut langsung Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., jajaran Wakil Rektor dan Dekan serta Staf Khusus Menteri Pertahana Kris Widjojo Supandji.

Eddy Soeparno dalam paparannya menegaskan ketahanan energi adalah mandat konstitusi dan dituangkan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Waka MPR Eddy Soeparno Janjikan Beasiswa S2 untuk Anak Buruh Lulusan Terbaik Unpatti

Bagi Doktor Ilmu Politik UI ini, ketahanan energi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan perkembangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa erat hubungan antara keamanan internasional dan ketahanan energi.