Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

MPR Penjaga Demokrasi Pancasila di Tengah Dinamika Zaman

Oleh: Friederich Batari – Jurnalis JPNN.com /Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana – Jakarta

Kamis, 14 Agustus 2025 – 23:33 WIB
MPR Penjaga Demokrasi Pancasila di Tengah Dinamika Zaman - JPNN.COM
Kompleks Parlemen RI (MPR/DPR RI/ DPD RI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang saat ini berusia 80 tahun berperan penting sebagai penjaga demokrasi Pancasila di tengah dinamika zaman.

Perlu dicatat bahwa MPR RI sejak Periode Awal (1945-1966) hingga Periode Reformasi (1998-Sekarang), senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Oleh karena itu, pada momentum bersejarah tahun ini yang bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh komponen bangsa seyogyanya memberi dukungan kepada MPR RI di bawah kepemimpinan Ahmad Muzani agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik khususnya menjaga demokrasi Pancasila.

Baca Juga:

Berkaitan dengan itu, ada beberapa catatan sekaligus harapan kepada MPR saat ini dan pada masa depan.

Pertama, Mengawal Konstitusi: MPR RI harus tetap memastikan bahwa konstitusi negara dijunjung tinggi dan menjadi landasan bagi semua kebijakan dan tindakan negara.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beberapa waktu lalu menyatakan MPR adalah garda terdepan untuk menjaga dan menyelamatkan ketentuan konstitusi, UUD NRI 1945.

Baca Juga:

Ini terbukti kembali ketika MPR menegaskan sikap untuk taati dan laksanakan konstitusi sekalipun ada berbagai desakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden  hingga 3 periode.

MPR sudah tegas menyatakan bahwa semua pihak harus taat konstitusi dan semangat reformasi.

MPR RI yang saat ini berusia 80 tahun berperan penting sebagai penjaga demokrasi Pancasila di tengah dinamika zaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR  Demokrasi Pancasila  zaman  MPR RI 
BERITA MPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp