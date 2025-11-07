Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

MPR RI Dorong Kebijakan Lintas Sektor untuk Capai Zero Dengue Death 2030

Jumat, 07 November 2025 – 06:06 WIB
MPR RI Dorong Kebijakan Lintas Sektor untuk Capai Zero Dengue Death 2030 - JPNN.COM
MPR RI bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan untuk memperkuat upaya nasional mencapai Zero Dengue Death 2030 di gedung MPR RI. Foto: Tim KOBAR Lawan Dengue

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan untuk memperkuat upaya nasional mencapai Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030 (Zero Dengue Death 2030).

Forum tersebut bertujuan membangun sistem pelaporan dan peringatan dini yang terintegrasi.

Dialog melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.

Tujuannya menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pelaporan dengue di Indonesia.

Data terkini menunjukkan beban penyakit dengue di Indonesia terus meningkat.

BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue pada tahun 2024, dengan 98,7% atau 1.055.255 di antaranya adalah pasien rawat inap.

Klaim biaya perawatan juga melonjak, dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.

Perbedaan angka signifikan antara data BPJS Kesehatan dan laporan Kementerian Kesehatan mengindikasikan beban dengue yang sebenarnya di masyarakat kemungkinan lebih besar dari yang tercatat.

TAGS   MPR  MPR RI  Zero Dengue Death 2030  dengue 
