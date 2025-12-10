MPR RI Terima Kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia Bahas Nilai Islam dan Harmoni Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Muslim World League/MWL) yang juga Ketua Organisasi Ulama Internasional, Syekh Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, di Gedung MPR RI, Jakarta. Pertemuan yang dihadiri para Wakil Ketua MPR, anggota, serta tokoh agama dan intelektual itu membahas sejumlah isu global, termasuk penguatan peran nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

Seusai pertemuan, Dr. Al-Issa menyampaikan kuliah umum bertema nilai-nilai bersama Islam dan kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya memperkuat koeksistensi dan kerja sama di negara-negara yang memiliki keberagaman agama dan etnis.

“Ajaran Islam membawa semangat pemersatu yang dapat menjadi fondasi perdamaian global,” tegasnya.

Dr. Al-Issa juga menyoroti Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil memadukan modernitas dengan identitas keagamaan serta menjaga harmoni sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan bersumber dari nilai-nilai moral yang diwariskan para ulama dan tokoh agama.

“Keberagaman Indonesia—yang mencakup ribuan pulau, ratusan etnis dan bahasa, serta enam agama resmi—telah menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan sejak proklamasi kemerdekaan,” ujar Muzani.

Dia menambahkan bahwa kehadiran Sekjen MWL menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali model koeksistensi Indonesia, di mana para ulama dan pemimpin spiritual berperan sentral merawat harmoni bangsa. (tan/jpnn)