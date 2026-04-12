MPR Soroti Peran Strategis Perempuan dalam Pembentukan Karakter di Era Digital

jpnn.com, MEDAN - Kelompok DPD di MPR menggelar lokakarya bertajuk “Peran Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Era Digital” di Ballroom Hotel Santika, Kota Medan, Minggu (12/04/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi dinamika transformasi digital yang kian kompleks.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa era digital telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat.

“Transformasi digital telah mengubah cara kami berinteraksi, mengakses informasi, hingga membentuk opini. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang sangat menentukan arah nilai, budaya, dan karakter bangsa,” ujarnya.

Dia menekankan perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks tersebut.

Sebagai madrasatul ula, pendidik pertama dalam keluarga, perempuan berperan penting dalam membentuk fondasi karakter generasi.

Di era digital, peran itu semakin luas. Perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam edukasi, advokasi, dan partisipasi demokrasi.

“Perempuan hari ini adalah penentu arah narasi publik. Perannya tidak lagi terbatas di ruang domestik, tetapi juga hadir kuat di ruang digital,” tambahnya.