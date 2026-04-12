Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MPR Soroti Peran Strategis Perempuan dalam Pembentukan Karakter di Era Digital

Minggu, 12 April 2026 – 18:32 WIB
Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa era digital telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, MEDAN - Kelompok DPD di MPR menggelar lokakarya bertajuk “Peran Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Era Digital” di Ballroom Hotel Santika, Kota Medan, Minggu (12/04/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi dinamika transformasi digital yang kian kompleks.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa era digital telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

“Transformasi digital telah mengubah cara kami berinteraksi, mengakses informasi, hingga membentuk opini. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang sangat menentukan arah nilai, budaya, dan karakter bangsa,” ujarnya.

Dia menekankan perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks tersebut.

Sebagai madrasatul ula, pendidik pertama dalam keluarga, perempuan berperan penting dalam membentuk fondasi karakter generasi.

Baca Juga:

Di era digital, peran itu semakin luas. Perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam edukasi, advokasi, dan partisipasi demokrasi.

“Perempuan hari ini adalah penentu arah narasi publik. Perannya tidak lagi terbatas di ruang domestik, tetapi juga hadir kuat di ruang digital,” tambahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

MPR RI  Perempuan  era digital  Transformasi digital 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp