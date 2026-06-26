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JPNN.com - Nasional - Humaniora

MPSI Ajak Pemuda Papua Kawal Otsus, Lawan Hoaks, dan Perkuat Perdamaian

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:56 WIB
MPSI Ajak Pemuda Papua Kawal Otsus, Lawan Hoaks, dan Perkuat Perdamaian - JPNN.COM
Diskusi Publik "Suara Anak Muda Papua" bertajuk "Merawat Damai, Menguatkan Demokrasi, Menjemput Masa Depan yang Setara" di Rest Area Coffee Shop, Timika, Kamis (26/6/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Charles Kossay mengajak generasi muda Papua mengambil peran strategis dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus), memperkuat budaya damai, serta melawan penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Charles saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik "Suara Anak Muda Papua" bertajuk "Merawat Damai, Menguatkan Demokrasi, Menjemput Masa Depan yang Setara" di Rest Area Coffee Shop, Timika, Kamis (26/6/2026).

Charles mengatakan pemuda merupakan kelompok yang memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua. Karena itu, generasi muda tidak boleh menjauh dari ruang publik, melainkan harus aktif menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal berbagai kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP).

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"Pemuda Papua harus menjadi agen perubahan yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat secara kritis, tetapi tetap bertanggung jawab. Sikap kritis harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi, bukan memperkeruh situasi," kata Charles.

Menurut dia, implementasi Otonomi Khusus perlu terus dikawal agar tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua.

"Salah satu aspek yang perlu diperkuat ialah memperluas ruang partisipasi Orang Asli Papua dalam jabatan publik dan proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan", jelasnya.

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Selain itu, Charles menilai derasnya arus informasi di era digital menjadi tantangan baru bagi generasi muda Papua. Ia mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi digital dengan membiasakan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada publik.

"Hoaks, disinformasi, dan provokasi dapat merusak kepercayaan sosial serta mengganggu persatuan masyarakat. Karena itu, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang informasi yang sehat, objektif, dan mencerdaskan," ujarnya.

MPSI mengajak generasi muda Papua mengambil peran strategis dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus).

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TAGS   Papua  MPSI  hoaks  Otsus Papua 
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