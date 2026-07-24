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JPNN.com - Nasional

MPSI Luncurkan Posko Lapor untuk Kawal Pembangunan Papua yang Partisipatif

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:01 WIB
MPSI Luncurkan Posko Lapor untuk Kawal Pembangunan Papua yang Partisipatif - JPNN.COM
Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI saat menggelar konsultasi publik di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com - Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI saat menggelar konsultasi publik di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7).

Peluncuran itu dilakukan bersamaan dengan forum bertajuk Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul.

Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemuda, hingga jurnalis.

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Ketua Bidang Advokasi MPSI Muhammad Dede Gusli Piliang mengatakan Posko dan Layanan Lapor MPSI disiapkan sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, sekaligus memperoleh pendampingan.

"Kami ingin masyarakat memiliki ruang yang aman, mudah diakses, dan terpercaya untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan," kata Gusli.

Menurut dia, setiap laporan akan menjadi dasar advokasi berbasis data dan riset agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

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Gusli menilai Papua sedang memasuki fase percepatan pembangunan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan pangan di Wanam, Kabupaten Merauke.

Dia menyebut pembangunan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru.

Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI saat menggelar konsultasi publik di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7).

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TAGS   Papua  Pembangunan Papua  MPSI  PSN  Muhammad Dede Gusli Piliang 
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