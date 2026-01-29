MPV 7-Seater Hybrid GAC Bakal Melantai di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia mengumumkan bakal memperkenalkan MPV 7-seater hybrid di lantai Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

MPV 7-penumpang itu merupakan salah satu dari 3 mobil bari GAC yang akan dirilis pada pameran otomotif tahunan itu.

"Model ini menjadi bagian dari strategi GAC Indonesia dalam memperluas portofolio kendaraan berteknologi elektrifikasi, sekaligus menjawab kebutuhan keluarga modern akan kendaraan yang lapang, nyaman, dan efisien," tulis GAC Indonesia dalam siaran persnya, Senin (2/2).

MPV terbaru penantang Toyota Alphard ini dirancang dengan konfigurasi 7 tempat duduk yang menawarkan ruang kabin luas dan fungsional.

Seluruh baris kursi didesain guna memberikan kenyamanan optimal bagi pengemudi maupun penumpang, baik penggunaan harian di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh bersama keluarga.

Kendaraan itu akan dibekali teknologi Hybrid generasi terbaru, yang mengkombinasikan performa bertenaga dengan efisiensi konsumsi bahan bakar.

Sistem hybrid tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang halus, responsif, dan senyap, sekaligus mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

MPV hybrid asal Tiongkok itu akan dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan berstandar tinggi, antara lain sistem hiburan dan konektivitas modern,

fitur keselamatan aktif dan pasif yang komprehensif