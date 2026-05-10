MRPTNI Dorong Sejarah dan Budaya Jadi Fondasi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, SURABAYA - Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mendorong penguatan sejarah dan budaya sebagai rute peradaban dan strategi masa depan bangsa.

Hal ini ditegaskan dalam forum Rector’s Expressions (REx) Chapter 3 yang menjadi bagian dari Festival Kebangsaan GEMA KAMPUS ke-7 di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Sabtu (9/5).

Ketua MRPTNI Eduart Wolok menyatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia harus dipahami sebagai kekuatan strategis yang tercermin dalam kolaborasi antarperguruan tinggi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan lembaga riset untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Sejarah dan budaya harus menjadi pijakan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Eduart dalam forum bertema “Sejarah dan Budaya sebagai Rute Peradaban dan Energi Potensial Bangsa” tersebut.

Wakil Rektor UNESA Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dwi Cahyo Kartiko, menegaskan bahwa REx menjadi ruang strategis bagi pimpinan perguruan tinggiuntuk bertukar gagasan dan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunansumber daya manusia.

Ia berharap forum ini dapat melahirkan strategi konkret yang berdampak langsung bagi kemajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan dalam pidato kuncinya menyebut Indonesia sebagai “titik tengah peradaban dunia”.