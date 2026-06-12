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JPNN.com - Daerah - Sumsel

MRS Jaringan Gas di Muba Meledak, 5 Pekerja Terluka Saat Proses Pengujian

Jumat, 12 Juni 2026 – 13:22 WIB
MRS Jaringan Gas di Muba Meledak, 5 Pekerja Terluka Saat Proses Pengujian - JPNN.COM
Pihak kepolisian saat melakukan olah TKP. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Sebuah fasilitas Metering Regulating Station (MRS) jaringan gas alam yang dikerjakan PT Pratiwi Putri Sulung (PPS) di belakang Kantor Camat Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meledak, Kamis (11/6) sekitar pukul 11.45 WIB. 

Akibat peristiwa tersebut, lima orang pekerja mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, sebelum kejadian sebanyak 10 pekerja telah melaksanakan briefing kerja dan melakukan persiapan standar pengujian.

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Pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yakni Factory Acceptance Test (FAT) di pabrik dan pengujian ulang di lokasi pekerjaan.

Dalam proses persiapan standar pengujian tersebut digunakan gas Nitrogen (N2).

Saat satu tabung Nitrogen (N2) diisi ke Pressure Regulator Station (PRS) atau mesin pengatur tekanan, tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai keluarnya asap hitam dari dalam PRS.

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Ledakan tersebut mengakibatkan lima pekerja mengalami luka akibat terkena serpihan plat besi box PRS dan tekanan udara dari gas Nitrogen (N2).

Para korban kemudian dievakuasi menggunakan mobil minibus Toyota Innova BG 1747 TE menuju Rumah Sakit Daerah Sungai Lilin guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Metering Regulating Station jaringan gas alam yang dikerjakan PT Pratiwi Putri Sulung di belakang Kantor Camat Babat Supat, akibatnya lima pekerja alami luka-l

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TAGS   Gas alam  Muba  Ledakan  PT Pratiwi Putri Sulung 
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