MRT Jakarta Lakukan Penyesuaian Jam Operasional saat Natal 2025

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:05 WIB

jpnn.com - PT MRT Jakarta menerapkan penyesuaian jam operasional layanan selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Natal 2025.

Penyesuaian itu untuk memastikan layanan transportasi publik tetap aman, andal, dan nyaman bagi masyarakat.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo mengatakan, pada 25 dan 26 Desember 2025, layanan MRT Jakarta akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga

24.00 WIB dengan selang waktu (headway) antar kereta setiap 10 menit.

“Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode liburan,” ucap Rendy dalam keterangannya.

Selain memastikan kelancaran layanan, MRT Jakarta juga menghadirkan berbagai program untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Salah satunya melalui penyelenggaraan Spontan Bazaar di Blok M Hub yang berlangsung mulai 23 Desember 2025 hingga 1 Februari 2026.

“Program ini menghadirkan beragam penawaran dari tenant ritel, termasuk promo diskon hingga 70 persen, yang dapat dinikmati oleh pelanggan MRT Jakarta,” kata dia.