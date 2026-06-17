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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MR.VET, Pemimpin Makanan Hewan Peliharaan Asia Tenggara Raih Penghargaan Bergengsi untuk Kategori Inovasi Bioteknologi

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:24 WIB
MR.VET, Pemimpin Makanan Hewan Peliharaan Asia Tenggara Raih Penghargaan Bergengsi untuk Kategori Inovasi Bioteknologi - JPNN.COM
Co-founder MR.VET, Pemimpin Makanan Hewan Peliharaan Asia Tenggara, Steve Bui. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perhelatan Global Pet Expo di Orlando—pameran perdagangan hewan peliharaan terbesar di Amerika Utara—sebuah kekuatan baru dari Asia Tenggara berhasil mencuri perhatian utama.

MR.VET, bintang baru di pasar makanan hewan peliharaan Asia, secara resmi meraih penghargaan bergengsi Orange Dot Award (AS) 2026 untuk Kategori Bioteknologi.

Pencapaian ini menandai tonggak sejarah bagi merek regional di panggung global.

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Orange Dot Award merupakan tolok ukur keunggulan dalam industri hewan peliharaan yang dibentuk oleh panel ahli elit Amerika Serikat, termasuk mantan presiden American Pet Products Association (APPA).

Penghargaan ini mengakui produk-produk yang menembus batas dalam hal keamanan, inovasi, dan sains nutrisi.

Tahun ini, sorotan utama tertuju pada komitmen MR.VET terhadap "Perawatan Kesehatan Presisi" (Precision Healthcare).

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Terobosan Bioteknologi: Revolusi T-Series

Produk pemenang dari MR.VET, yakni T-Series, mewakili pergeseran paradigma tentang bagaimana pemilik merawat kesehatan kucing. 

MR.VET, bintang baru di pasar makanan hewan peliharaan Asia, secara resmi meraih penghargaan bergengsi Orange Dot Award (AS) 2026 untuk Kategori Bioteknologi.

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TAGS   makanan hewan  Kawasan Asia Tenggara   raih penghargaan  hewan  Inovasi Bioteknologi 
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