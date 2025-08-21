MS Glow For Men Racing Team Tampil Tangguh di Mandalika

Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dua pembalap MS Glow For Men Racing Team, menuai hasil menggembirakan di ajang Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2025 putaran ketiga yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 15–17 Agustus 2025.

Dimas Ekky Pratama dan Gerry Salim mendapatkan podium di tengah persaingan ketat para pembalap lainnya.

Pada Superpole Race National Sport 600cc, Dimas Ekky berhasil meraih podium 2 setelah di beberapa lap awal bertarung sengit dengan pembalap lain.

Baca Juga: MS Glow For Men Mengajak Para Pelari Peduli Kesehatan Kulit

Sementara itu, Gerry Salim menunjukkan kesabaran dan konsistensi tinggi yang membuahkan podium 2 di kelasnya.

Pencapaian itu menegaskan ketangguhan dan strategi matang tim MS Glow For Men dalam menghadapi kondisi lintasan yang menantang.

“Berlaga di Mandalika pada momen bersejarah Hari Kemerdekaan RI ke-80 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang menanamkan semangat nasionalisme, kerja keras, dan dedikasi," kata founder MS Glow For Men Racing Team, Gilang Widya Pramana dalam keterangannya dikutip, Kamis (21/8).

Baca Juga: MS Glow Mengerahkan 10 Armada Bus Untuk Mudik Gratis

Kondisi angin yang cukup kuat dari arah pantai membuat pengaturan motor dan kualifikasi sebelumnya menjadi tantangan.

Gerry sempat menabrak limiter, sementara Dimas merasakan angin besar dan mengakibatkan performa tidak maksimal.