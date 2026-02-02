MSC Bandung & Yogya Seri 2, Juara Baru Bermunculan, Atmosfer Kompetisi Kian Panas

jpnn.com, BANDUNG - MilkLife Soccer Challenge Bandung & Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026 sukses digelar dan melahirkan juara baru. SDN 035 Soka (KU 10) dan SDN 036 Ujungberung (KU 12) berhasil menyegel titel kampiun di Bandung.

Sedangkan di Yogyakarta, SDN Nglarang (KU 10) sebagai tim debutan dan SD Muhammadiyah Sapen (KU 12) menjadi pemenang di Yogyakarta.

Pelatih Kepala MilkLife Soccer Challenge, Timo Scheunemann, mengatakan lahirnya juara baru tak lepas dari hasil latihan intensif para pemain, baik itu di sekolah maupun SSB, serta motivasi untuk meraih capaian maksimal. Dengan begitu, kualitas mereka semakin berkembang dan suasana kompetitif sepanjang turnamen bergulir kian terasa.

“Kita bisa melihat hasil juara ini membuktikan bahwa mereka sudah semakin rutin berlatih, ada rasa tidak ingin kalah dan mendapat hasil lebih baik dari seri sebelumnya. Mereka sekarang juga sudah lebih paham posisi dan penguasaan bola. Tentu ini menjadi angin segar dari segi iklim kompetisi. Persaingan di setiap seri justru semakin sengit, juara tidak didominasi oleh satu tim saja,” ujar Timo.

Pelatih berlisensi UEFA A Pro di Koeln Jerman sejak 2007 ini merasa cukup impresif dengan peningkatan performa peserta MLSC Bandung 2025 - 2026 yang dinilai memiliki prospek besar dalam segi kualitas. Hal itu membuatnya optimistis tim yang akan memperkuat All-Stars Bandung pada MLSC All-Stars 2025 - 2026 meraih hasil lebih baik dari tahun sebelumnya, yang hanya sampai pada fase grup.

“Jika dilihat dari hasil MLSC Bandung Seri 2 2025 - 2026, All-Star Bandung nanti termasuk salah satu yang punya kans untuk juara. Tapi saya harus melihat terlebih dulu dan kumpulkan pemain-pemain yang kita pilih, kita bandingkan. Karena mereka di MLSC All-Stars sebelumnya bermain dengan pemain-pemain yang kurang bagus. Nanti kalau sudah dikumpulkan sama pemain yang lumayan bagus, kita pilih lagi,” ucap Timo.

Setelah dua seri MilkLife Soccer Challenge rampung digelar di seluruh kota penyelenggaraan, program ini akan ditutup dengan MilkLife Soccer Challenge All-Stars, yang mempertemukan talenta terbaik di setiap kota hasil kurasi sepanjang turnamen dan mengikuti pelatihan intensif pada MilkLife Soccer Extra Training.

Terdapat perbedaan format pertandingan MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2025 – 2026, yakni yang sebelumnya 7 vs 7 kini menjadi 9 vs 9. MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2025 – 2026 diagendakan digelar pada bulan Juni 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Mereka akan mewakili kota masing-masing untuk memperebutkan podium juara.