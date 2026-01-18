Close Banner Apps JPNN.com
MSC Tangerang & Semarang Seri 2 Makin Kompetitif Seiring Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:28 WIB
MSC Tangerang & Semarang Seri 2 Makin Kompetitif Seiring Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Para champion dan runner-up MilkLife Soccer Challenge Tangerang Seri 2 2025 - 2026 KU 10 dan KU 12 merayakan kemenangan di podium usai pertandingan final, di Lapangan Kera Sakti BRIN Puspitek, Tangerang, Minggu (18/1). Foto: source for jpnn

jpnn.com, TANGERANG - MilkLife Soccer Challenge (MSC) Tangerang & Semarang Seri 2 2025 - 2026 yang diselenggarakan 13 hingga 18 Januari rampung digelar.

SDN Pinang 3 C (KU 10) dan SDN Kunciran 4 C (KU 12) berhasil menjadi kampiun baru di Tangerang, sementara SDN Klepu 03 (KU 10) dan SDN Sendangmulyo 04 (KU 12) sukses menyandang gelar juara di Semarang.

Sekadar diketahui, pada MilkLife Soccer Challenge Tangerang Seri 2 2025 - 2026, tak kurang 1.424 siswi dari 135 SD &amp; MI ikut andil.

Sementara di Semarang Seri 2 2025 - 2026, sebanyak 1.239 siswi dari 65 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) turut berpartisipasi pada turnamen yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

Teddy Tjahjono selaku Program Director MilkLife Soccer Challenge melihat adanya peningkatan signifikan, baik dari jumlah peserta maupun segi kualitas pemain yang bertanding di Tangerang dan Semarang Seri 2. Sebelumnya, pada Tangerang Seri 1 sebanyak 1.302 siswi, sementara di Semarang Seri 1 2025 - 2026 tercatat 1.213 peserta.

“Untuk seri kedua ini, jumlah peserta meningkat dibandingkan seri-seri sebelumnya, baik di Semarang dan Tangerang. Secara kualitas juga selalu ada peningkatan, karena mereka sudah mempersiapkan diri dan tahu jadwal pelaksanaannya seperti apa. Sehingga mereka lebih ada persiapan yang baik diantara para peserta,” ucap Teddy.

Jacksen F Tiago yang kini resmi bergabung sebagai Head Coach MilkLife Soccer Challenge bersama Timo Scheunemann mengatakan bahwa turnamen KU 8, KU 10, KU 12 ini sangat penting digelar, sebagai langkah awal menjadi pesepakbola profesional.

“Terus yang kedua, untuk mereka mencapai level timnas Indonesia, ini adalah jalurnya. Sehingga saya rasa bukan penting, tapi sangat luar biasa penting karena ini boleh dikatakan salah satu wadah yang ada bagi atlet muda putri. Tiga sampai empat tahun ke depan wajah-wajah
ini yang akan kita lihat memakai baju merah putih,” ujarnya.

MilkLife Soccer Challenge (MSC) Tangerang & Semarang Seri 2 2025 - 2026 yang diselenggarakan 13 hingga 18 Januari rampung digelar.

