MSIG Indonesia, Perusahaan Asuransi Pertama Menggunakan Layanan Drone Survey Resolusi Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) menjadi perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang secara resmi memperkenalkan Layanan Drone Survey beresolusi tinggi untuk memperkuat manajemen risiko korporasi nasabahnya.

Inovasi teknologi ini merupakan bagian dari layanan Loss Control Service dan tidak dikenakan biaya tambahan bagi nasabah korporasi pemegang polis asuransi properti.

“Melalui Drone Survey, nasabah korporasi kini dapat memperoleh pemahaman awal yang lebih komprehensif mengenai kondisi aset mereka,” kata Direktur Marketing MSIG Indonesia, Tomosuke Tsuruoka, Selasa (16/12).

Layanan Drone Survey beresolusi tinggi ini fokus utamanya adalah area yang sulit dijangkau dan berisiko tinggi untuk inspeksi manual, seperti atap dan bagian eksterior bangunan yang tinggi.

Pendekatan ini memiliki dua manfaat utama deteksi lebih dini, memungkinkan identifikasi awal terhadap potensi isu struktural, keausan, atau kerusakan.

Di sisi lain, peningkatan keselamatan kerja di mana mengurangi kebutuhan pekerja untuk melakukan pemeriksaan manual di area berbahaya.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendorong pemanfaatan teknologi digital asuransi untuk peningkatan kualitas layanan dan perlindungan konsumen.

MSIG Indonesia berkomitmen menghadirkan inspeksi aset yang lebih aman, presisi, dan efisien.