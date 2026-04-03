MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Stania Prima (MSP) perusahaan di bawah Arsari Tambang meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, yakni Proper Emas dan Green Leadership Proper.

Penghargaan tersebut diberikan kepada MSP karena memenuhi peringkat tertinggi dalam penilaian Proper, berkat kinerja pengelolaan lingkungan yang istimewa, penerapan inovasi sosial, serta komitmen beyond compliance dalam menjalankan operasional perusahaan.

Proper Emas dianugerahkan kepada MSP yang diterima oleh Komisaris MSP, Harwendro Adityo Dewanto, dan Green PROPER Leadership dianugerahkan kepada dan diterima oleh Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P. S. Djojohadikusumo yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara yang digelar di Sasono Langen Budoyo, kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (7/4).

Aryo menyampaikan penghargaan Proper Emas yang diraih menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kualitas udara yang makin bersih. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menuju net zero, yakni tidak menghasilkan pencemaran udara maupun air. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar dan ke depan akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.

Dia juga menambahkan MSP tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja lingkungan, salah satunya melalui penggunaan energi terbarukan secara penuh di fasilitas smelter.

“Insyaallah tahun depan kami menargetkan penggunaan 100 persen renewable energy di smelter. Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aryo menegaskan bahwa capaian Proper Emas tidak hanya akan dipertahankan di sektor hilir, tetapi juga akan diperluas ke sektor hulu, termasuk kegiatan pertambangan.