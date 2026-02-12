Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

MTN Wave Sukses Digelar, Tampilkan Talenta Seni Unggulan Tanah Air

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:38 WIB
Konferensi pers MTN Wave: Gelombang Talenta Seni Budaya Indonesia di Jakarta Pusat. Foto: Tim MTN Seni Budaya

jpnn.com - Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya (MTN Seni Budaya) sukses menggelar "MTN Wave: Gelombang Talenta Seni Budaya Indonesia" di Jakarta

Perhelatan tersebut diselenggarakan untuk menandai capaian perjalanan pembinaan talenta seni budaya yang digawangi MTN.

MTN Seni Budaya diketahui sebagai program untuk menjaring, mengembangkan, serta mempromosikan talenta secara terstruktur dan berkelanjutan. 

Secara kelembagaan, MTN Seni Budaya ialah program prioritas nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Program ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni Riset dan Inovasi, Olahraga, serta Seni Budaya.

Khusus untuk bidang seni budaya, pengelolaannya dilakukan Kementerian Kebudayaan, terutama melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. 

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam program ini. 

“MTN Seni Budaya dirancang sebagai alur perjalanan talenta, bukan program satu kali," ujar Ahmad Mahendra, dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/2).

