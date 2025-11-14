Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MTQH Tingkat Provinsi Selesai, Jateng Bidik Juara Umum Tingkat Nasional

Jumat, 14 November 2025 – 10:50 WIB
Kota Semarang raih juara umum pada MTQH XXXI Jawa Tengah 2025 yang resmi ditutup di Kabupaten Tegal. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com, TEGAL - Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) XXXI tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan ditutup di Pendopo Kabupaten Tegal, Kamis, 13 November 2025 malam.

Dalam ajang tersebut, Kafilah Kota Semarang berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, ajang MTQH tingkat provinsi ini sekaligus menjadi seleksi untuk kafilah yang akan berkompetisi tingkat nasional pada 2026. Rencananya, Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah.

"Sehingga kami berharap, karena kami menjadi tuan rumah, punya target yang cukup besar, yaitu menjadi juara umum," katanya disela penutupan acara.

Dia mengajak kerja sama lintas elemen, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan lainnya untuk mematangkan persiapan.

"Perlu menyiapkan diri, karena waktunya masih panjang," ucapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Syaiful Mujab mengatakan, perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa mencapai target yang diharapkan.

Melalui MTQH tingkat provinsi ini, berhasil mendapatkan para juara. Sebab, melalui event ini juga dilakukan pencarian potensi-potensi kafilah yang bakal menjadi wakil provinsi di tingkat nasional.

